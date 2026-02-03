Yeni Şafak
TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman ve hangi illerde olacak?

14:493/02/2026, Salı
TOKİ, 46 ilde 460 gayrimenkulü, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Satışa sunulacak konutlara, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek. İşte TOKİ konut ve iş yeri satışı olan iller.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 460 gayrimenkulü, 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunacak. İşte TOKİ konut ve iş yeri satışına ilikin detaylar.

TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman?

Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ konut satışları hangi ilde var, ödeme planı nasıl?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli illerinde satışa sunulacak 87 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ iş yeri hangi ilde var, ödeme planı nasıl?

Ayrıca, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak.

Satışa sunulan 373 iş yeri ise %10 peşin 96-120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.


TOKİ konut ve iş yeri satış listesi için tıklayın

