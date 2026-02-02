TOKİ kura çekilişi takvimi kapsamında TOKİ Kayseri kura çekimi, ev sahibi olma hedefiyle başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle TOKİ Kayseri 7 bin 562 konut kura çekim tarihi yoğun şekilde araştırılırken, 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Kayseri’de başvuruda bulunan binlerce kişi sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Kayseri merkez ile ilçelerinde yapılacak 12 bin 165 konut için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kura çekiminin gerçekleştirileceği gün, TOKİ kurasına katılacaklar listesi ve süreçle ilgili duyurulacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda.
TOKİ Kayseri kura takvimi, başvuru sahiplerince merak konusu. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında illere göre kura çekilişleri devam ederken, Kayseri’deki başvuru sahipleri kura tarihine odaklandı. Kentte TOKİ tarafından yapılacak 7 bin 562 sosyal konut için kura çekilişinin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olurken, kura takviminin açıklanıp açıklanmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Kayseri kura tarihine ilişkin gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor.
TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kayseri için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri merkez ve ilçelerinde 12 bin 165 konut inşa edilecek. Kayseri için kura çekiliş 3 Şubat’ta Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek.
Kayseri TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi açıklandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Kayseri TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ Kayseri kura çekimi nereden canlı izlenecek?
TOKİ Kayseri kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
500 BİN SOSYAL KONUT KAYSERİ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Kayseri'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020
KAYSERİ AKKIŞLA 70
KAYSERİ BÜNYAN 100
KAYSERİ DEVELİ 300
KAYSERİ FELAHİYE 35
KAYSERİ HACILAR 74
KAYSERİ ÖZVATAN 150
KAYSERİ PINARBAŞI 29
KAYSERİ SARIOĞLAN 158
KAYSERİ SARIZ 26
KAYSERİ TOMARZA 142
KAYSERİ YAHYALI 300
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158
Kayseri’de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kayseri’de fiyatlar şu şekilde:
Kayseri’de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kayseri’de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kayseri’de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Kayseri TOKİ sosyal konut projesinde evler ne zaman teslim edilecek?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk teslimatların Mart 2027'de yapılması bekleniyor.