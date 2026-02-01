GİB dijital vergi dairesi MTV ödeme takvimi 2026: MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman bitiyor? Plaka ile sorgulama ve ödeme

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik tarih yaklaştı. Özellikle ocak dönemi 1. taksit ödemesini henüz yapmayanlar GİB MTV borç sorgulama ekranına yönelirken, “son gün hangi tarih?”, “kartla ödeme nasıl yapılır?” ve “geç ödemede faiz işler mi?” gibi aramalar hız kazandı. MTV hesaplama detayları ve borç ödeme kanalları Dijital Vergi Dairesi ile e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte MTV ödeme ve sorgulama işlemleri ve detaylar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı 1. taksit ödemelerinde süre doluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından tahakkuk ettirilen MTV’nin ocak dönemi ödemeleri, 31 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe uzatıldı. Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet, GİB Mobil ve bankalar üzerinden yapılabiliyor.
MTV birinci taksit ödeme süreci, 31 Ocak’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzatıldı. Buna göre MTV’nin 2026 yılı ocak dönemi ödemeleri için son tarih 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak uygulanacak.
MTV 2026 ilk taksit ödemesi ne zaman bitiyor?
MTV, taşıtın kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi iki eşit parça halinde; ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.
Bu kapsamda 1 Ocak 2026’da başlayan MTV 1. taksit ödeme dönemi, takvimin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 2 Şubat 2026 tarihine uzatılarak tamamlanacak.
MTV borcu nereden ve nasıl ödenir?
Araç sahipleri MTV borçlarını, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu dijital kanallar üzerinden hızlı şekilde ödeyebiliyor. MTV ödemeleri:
*Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)
*GİB Mobil uygulaması
*e-Devlet MTV borç sorgulama ekranı
*Vergi tahsiline yetkili bankalar (kart/havale)
*Vergi dairesi vezneleri
*PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Dijital Vergi Dairesi’nde işlem yapmak isteyenler, şifre kullanmadan plaka ve T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak; “tescil tarihi” veya “sahiplik belge tarihi” bilgilerinden biriyle ödemeyi tamamlayabiliyor.
GİB MTV ödeme ekranı için güvenlik uyarısı
İnternetten ödeme yapılırken kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için tarayıcıya doğrudan “gib.gov.tr” adresini yazması veya yalnızca bankaların resmi internet sayfaları üzerinden işlem yapması gerektiği hatırlatılıyor.
Ödemeler, dijital sistemler üzerinden 00.10-23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.
MTV 2026 tutarları: Artış oranı yüzde 18,95
2026 yılı için vergi ve harçlara ilişkin artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Buna göre 2026 MTV tutarları da araç tipi, yaş aralığı ve motor silindir hacmine göre yeniden hesaplanacak.
2026 yılında yeni araç alanlar ya da 1-3 yaş otomobil sahipleri; motor hacmine göre 5 bin 750 TL ile 274 bin TL bandında MTV ödeyebilecek. En yaygın tutarın ise 1.3-1.6 litre aralığındaki otomobillerde 12 bin 28 TL seviyesinde oluşacağı belirtiliyor.
MTV toplam tutarı, yılın ilk ve ikinci yarısı için iki taksit şeklinde ödenebiliyor.