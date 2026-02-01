GİB dijital vergi dairesi MTV ödeme takvimi 2026: MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman bitiyor? Plaka ile sorgulama ve ödeme

MTV 2026 tutarları: Artış oranı yüzde 18,95





2026 yılı için vergi ve harçlara ilişkin artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Buna göre 2026 MTV tutarları da araç tipi, yaş aralığı ve motor silindir hacmine göre yeniden hesaplanacak.





2026 yılında yeni araç alanlar ya da 1-3 yaş otomobil sahipleri; motor hacmine göre 5 bin 750 TL ile 274 bin TL bandında MTV ödeyebilecek. En yaygın tutarın ise 1.3-1.6 litre aralığındaki otomobillerde 12 bin 28 TL seviyesinde oluşacağı belirtiliyor.

MTV toplam tutarı, yılın ilk ve ikinci yarısı için iki taksit şeklinde ödenebiliyor.