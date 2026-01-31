Gaziantep TOKİ Kura Çekim Tarihi Ne Zaman? TOKİ 13 Bin 890 Kura Çekilişi Gaziantep Tarihi Belli Oldu Mu, Açıklandı Mı?

TOKİ’nin “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürerken, gözler 13 bin 890 konutun inşa edileceği Gaziantep’e çevrildi. Kentte yapılacak sosyal konutlar için kura tarihi merakla bekleniyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Gaziantep için kritik sürece girildi. Binlerce başvuru sahibinin beklediği TOKİ kura takvimi için geri sayım başladı.
TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ tarafından yayımlanan mevcut kura takvimine göre Gaziantep TOKİ kura çekiliş tarihi henüz netleşmiş değil. Yetkililerden yapılan son değerlendirmelere göre, Şubat ayının ilk haftasında açıklanması beklenen yeni kura takviminde Gaziantep’in de yer alması öngörülüyor. Kura tarihi TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek. Tarih belli olur olmaz gelişmeler anlık olarak güncellenecek.
Hangi illerde TOKİ kuraları tamamlandı?
TOKİ tarafından bugüne kadar 38 ilde toplam 133 bin 273 konut için kura çekilişi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller arasında şunlar yer alıyor:
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu ve Karabük.
Ocak ayının son TOKİ kura çekilişi hangi illerde yapıldı?
Ocak ayı içerisindeki son TOKİ kura çekilişi Samsun, Bartın ve Nevşehir için gerçekleştirildi. Bu illerle birlikte Türkiye genelinde kura süreci önemli ölçüde tamamlanırken, gözler şimdi Gaziantep’e çevrildi.
Gaziantep TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Gaziantep TOKİ kura çekimi yapıldığında sonuçlar;
TOKİ resmi internet sitesi
e-Devlet TOKİ başvuru ekranı
Canlı kura yayınları
üzerinden erişime açılacak.