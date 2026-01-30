Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurası belli oldu mu?

30/01/2026, Cuma
Avrupa kupalarında kura heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna kalan Galatasaray’ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olurken, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Fenerbahçe’nin olası rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen olarak belirlendi. Gözler şimdi kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki yol haritası kura çekimiyle netleşecek. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atletico Madrid ile Juventus ihtimali öne çıkarken, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest ya da Viktoria Plzen olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

