Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurası belli oldu mu?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki yol haritası kura çekimiyle netleşecek. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atletico Madrid ile Juventus ihtimali öne çıkarken, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest ya da Viktoria Plzen olacak.