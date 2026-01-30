Yeni Şafak
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA? Okulların açılışı ertelendi mi, okullar 20 Şubat'ta mı açılacak?

14:5230/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
İkinci dönemin başlayacağı tarih, 2025-2026 MEB takvimi kapsamında netleşmiş olmasına rağmen sosyal medyada ortaya atılan iddialar kafa karışıklığına yol açtı. “Sömestr tatili uzatıldı mı, okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi?” soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine girdi.

Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala ikinci dönem başlangıç tarihi yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi.

20 ŞUBAT'A KADAR OKULLAR TATİL Mİ?

15 tatilin uzatıldığına yönelik çıkan iddialar velilerde ve öğrencilerde kafa karışıklığına sebep oldu. Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Öğrenciler ve veliler için asılsız olan bu haberlerin aksine, eğitim süreci Bakanlığın aylar öncesinden duyurduğu yıllık çalışma takvimine sadık kalınarak devam edecek. Mevcut takvimde bir değişiklik yapılmadığı sürece, yarıyıl tatili planlanan sürede sona erecektir.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılan karnelerle sona ermişti. Takvime göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılıyor.

