Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimiyle dev eşleşmeler netleşiyor. Gözler İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimine çevrilirken Galatasaray’ın muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid öne çıkıyor. Avrupa Ligi’nde ise Fenerbahçe’nin play-off yolundaki eşleşmesi ve maç takvimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri netleşecek. İşte kura çekimine dair detaylar ve eşleşmeler...

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi yarın İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00’te başlayacak; lig etabını 20. sırada bitiren Galatasaray’ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ile Juventus. Avrupa Ligi kurası ise TSİ 15.00’te çekilecek.

2 /7 Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00’te başlayacak. Ligi 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray’ın bu turdaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olarak açıklandı.



3 /7 Galatasaray’ın yolu play-off’a uzandı 36 takımlı lig formatıyla oynanan yeni sistemde ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16’ya yükseliyor. Puan tablosunda 9 ile 24. sırayı alan ekipler ise çift maç üzerinden oynanacak son 16 play-off turunda karşı karşıya geliyor. Galatasaray da bu aralıkta yer alarak play-off biletini alan ekipler arasına katıldı.

4 /7 Doğrudan son 16’ya kalanlar ve play-off listesi Lig etabını ilk 8’de tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 bandında yer alarak play-off’a kalan takımlar arasında Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica da bulunuyor.

Şampiyonlar ligi maç takvimi: finale giden yol UEFA’nın açıkladığı takvime göre Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması sonrası turlar şu tarihlerde oynanacak: Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

6 /7 Avrupa ligi kura çekimi: Fenerbahçe’nin rakibi de belli olacak UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi ise yarın TSİ 15.00’ten itibaren yapılacak. Organizasyonda bugün oynanacak 18 karşılaşmayla lig aşaması sona erecek. Ligde 18. sırada yer alan ve turu geçmeyi garantileyen Fenerbahçe, son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk olacak. National Arena’da oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.