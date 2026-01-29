TOKİ tarafından “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Niğde’de inşa edilecek konutlar için kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle Niğde’deki 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, TOKİ kurası çıkmayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelinin iadesine ilişkin süreç gündeme geldi. Bu kapsamda “Niğde TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt aranıyor.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), her il için ayrı ayrı düzenlediği kura programıyla hak sahiplerini belirliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” çerçevesinde Niğde’de hak sahipliği kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Niğde merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile netleşiyor.
Niğde TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.