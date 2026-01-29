Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), her il için ayrı ayrı düzenlediği kura programıyla hak sahiplerini belirliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” çerçevesinde Niğde’de hak sahipliği kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Niğde merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile netleşiyor.