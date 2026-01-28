Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2026? Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

Mazot ve gübre desteği (Temel Destek) ödemeleri 2026’da yeniden gündemde. Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 1 milyar 623 milyon TL’lik destek paketinin ardından çiftçiler şimdi “mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Resmi ödeme takvimi henüz netleşmezken, e-Devlet üzerinden destek sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılıyor.
Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Temel Destek kapsamında verilen mazot gübre desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere aktarılıyor. Bu nedenle “mazot gübre desteği yattı mı?” sorusu, özellikle Ocak ayındaki tarımsal destek ödemelerinin ardından daha da öne çıktı.
2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği 2026 ödeme takvimine ilişkin şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Ödeme tarihine dair açıklamanın ilerleyen haftalarda paylaşılması bekleniyor.
Ocak ayında 1,623 milyar TL destek ödemesi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi sağlandığını açıkladı. Bu kapsamda; arıcılık desteği, hayvan gen kaynakları desteği, küçükbaş hayvancılık desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği kalemlerinde ödemeler yapıldı.
Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı (e-Devlet)
Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri dahil olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi sorgulaması gerçekleştirebiliyor. Bunun için e-Devlet’te Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayfasına girilmesi yeterli.