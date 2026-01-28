Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2026? Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Temel Destek kapsamında verilen mazot gübre desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere aktarılıyor. Bu nedenle “mazot gübre desteği yattı mı?” sorusu, özellikle Ocak ayındaki tarımsal destek ödemelerinin ardından daha da öne çıktı.