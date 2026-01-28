İOKBS bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu? MEB tarih verdi

İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 yılı için İOKBS başvuru tarihleri şu an için resmi olarak paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular 10 Şubat–3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuru sürecinin de MEB’in yayımlayacağı kılavuzla netleşmesi bekleniyor.