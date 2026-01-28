İOKBS bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu? MEB tarih verdi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Türkiye genelinde 5’inci sınıftan 11’inci sınıfa kadar öğrencilerin katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı, maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına devlet bursu imkânı sunuyor.
MEB’in maddi imkânı sınırlı öğrenciler için düzenlediği İOKBS bursluluk sınavının 2026 takvimi netleşti. Buna göre bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Başvuru tarihleri henüz duyurulmazken, şartların MEB tarafından yayımlanacak 2026 başvuru kılavuzuyla kesinleşmesi bekleniyor.
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
MEB açıklamasına göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 yılı için İOKBS başvuru tarihleri şu an için resmi olarak paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular 10 Şubat–3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuru sürecinin de MEB’in yayımlayacağı kılavuzla netleşmesi bekleniyor.
Bursluluk sınavına kimler başvurabilir?
2026 İOKBS başvuru koşulları, MEB’in yayımlayacağı 2026 İOKBS başvuru kılavuzu sonrasında kesinleşecek. Ancak geçen yılki kılavuzda yer alan temel şartlar şöyleydi:
*Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*Mevzuatta belirtilen kayıt-kabul şartlarını taşımak
*Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5, 6, 7, 8’inci sınıfta ya da ortaöğretim kurumlarında hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıfta öğrenci olmak
*Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak
*Ailenin yıllık gelirine göre belirlenen fert başına düşen net gelirin sınırın üzerinde olmaması.
Öte yandan, geçen yıl yayımlanan kılavuzda gelir hesabına ilişkin olarak; ailenin 2024 yılı toplam gelirinden fert başına düşen miktarın, 2025 mali yılı için belirlenen 195.000 TL sınırını aşmaması gerektiği bilgisi yer almıştı. Bu sınırı geçen başvuruların ise (kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç) kabul edilmeyeceği belirtilmişti.
2026 İOKBS burs miktarı belli oldu mu?
2026 yılında bursluluk sınavını kazanan öğrencilere ödenecek burs miktarı henüz açıklanmadı. Kesin rakam, MEB’in 2026 kılavuzuyla birlikte duyurulacak. Geçen yıl 2025 Ocak–Haziran dönemi için İOKBS burs ödemesi 2.015 TL olarak belirlenmişti.