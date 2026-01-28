Yeni Şafak
Hakan Taşıyan kimdir?

09:2328/01/2026, Çarşamba
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi. Hakan Taşıyan, kısa süre önce böbrek ve karaciğer nakli de olmuştu. 1973 yılında Ankara'da doğan Taşıyan, 1996’da ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı. 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. İşte Hakan Taşıyan’ın hayatı, biyografi, özgeçmişi.

Hakan Taşıyan, 1973’te Ankara’da dünyaya geldi. Müziğe çocuk yaşta bağlama çalarak başladı. Askerliği sırasında komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkardı. Ankara’da Sıla Müzik etiketiyle yayımladığı “Hesabım Bitmedi” albümüyle müzik dünyasına adım attı.

1997’de yayımlanan “Sensiz İki Gün” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü çıkardı. Müzik kariyerine ek olarak 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001’de ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.

Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan sanatçının organ nakline ihtiyacı olduğu açıklandı. Funda Taşıyan ile evli olan Hakan Taşıyan'ın, 2002 doğumlu Ramazan Haktan Taşıyan adında bir oğlu vardır. Fikret, Derviş ve Özkan adında 3 erkek, Sinem ve Gurbet adında 2 kız kardeşi vardır.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Bu dizide Cemal karakterini canlandırmıştır.

Hakan Taşıyan albümleri

1996 Hesabım Bitmedi Seninle

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım / Kıymetini Bilemedim

2000 Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan 2003

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Klasikler, Vol.1

2020 Konuşsana Birtanem

2020 Klasikler, Vol.2

2023 Sen De Vefasız Çıktın

#Hakan Taşıyan
#Hakan Taşıyan sağlık durumu
#Hakan Taşıyan şarkıları
