Bugün benzin ya da motorine indirim veya zam var mı? 27 Ocak Salı Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

11:2127/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Benzin ya da motorine indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş 27 Ocak 2026 Salı günü güncel akaryakıt fiyatlarını internette araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. 27 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

BUGÜN AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?


Motorine geçen hafta peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.


Benzinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

27 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,21 lira

Motorin: 57,36 lira

LPG: 29,29 lira



İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,03 lira

Motorin: 57,18 lira

LPG: 28,69 lira


Ankara

Benzin: 56,11 lira

Motorin: 58,44 lira

LPG: 29,17 lira

İzmir:


Benzin: 56,39 lira

Motorin: 58,71 lira

LPG: 29,09 lira

