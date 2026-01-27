Yeni Şafak
İZSU İzmir su kesintileri 27 Ocak 2026 güncel liste: Bugün İzmir’de sular nerede yok, ne zaman, saat kaçta gelecek?

09:2827/01/2026, Salı
<p></p>

İzmir’de arıza ve ya bakım çalışmaları nedeniyle bazı noktalarda su kesintileri yaşanacak. İzmir’de su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve süre, İZSU tarafından detaylı olarak paylaşıldı. İşte 27 Ocak 2026 İzmir su kesintileri

İZSU tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ana borularda meydana gelen arıza nedeniyle bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisinin yaşanacağı dile getirildi. İZSU su kesintisi detaylı listesi.

FOÇA CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası YENİFOÇA BÖLGESİ TAMAMI ETKİLENİR.

KİRAZ YENİ 27.01.2026 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

URLA BARBAROS 26.01.2026 saat 22:38 ile 27.01.2026 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.


URLA SIRA 26.01.2026 saat 20:15 ile 27.01.2026 saat 14:16 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI KIVRAK SK.ERİNÇ SK.UZUN SK.SOĞANLI SK.DÖRTYOL SK.ATAY.

ÖDEMİŞ SUÇIKTI 26.01.2026 saat 17:46 ile 27.01.2026 saat 12:00 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAĞLAYAN 26.01.2026 saat 15:09 ile 27.01.2026 saat 12:00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi olacaktır.

