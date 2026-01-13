Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar mübarek Ramazan ayı boyunca belirli kişilere verilmesi vacip olan bir sadaka miktarını fitre olarak verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 fitre fiyatını açıkladı. Bu yıl ne kadar fitre verilecek? Fitre kimlere verilebilir, kimlere verilmez? İşte konuya ilişkin detaylar...
Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.
Fitre nasıl hesaplanır?
Fitre miktarı genellikle buğday veya arpa gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarına göre hesaplanıyor.
Fitre ne kadar oldu 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 fitre fiyatını açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı. Karar, Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuyla paylaşıldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu toplantısında konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, fitrenin Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olduğunu, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebileceğini hatırlattı.
Fitre miktarının buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm gibidönemin şartlarına göre ölçü birimleri esas alınarak belirlendiğini belirten Haçkalı, kişinin günlük gıda ihtiyacına göre belirlendiğini vurguladı.
Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.
Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.
Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.
Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir.
KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?
Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.
KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).