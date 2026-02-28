MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi çevreleri, TCMB’nin mart ayında açıklayacağı faiz kararıyla birlikte enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin yeni mesajlar vermesini bekliyor. Faiz kararının toplantı günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 yılı TCMB PPK toplantı tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte piyasanın yakından takip ettiği takvim…