MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında politika faizini 100 baz puan indirirken gözler mart ayında yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Şubat ayında PPK toplantısı yapılmayacak olması nedeniyle mart kararı piyasalar açısından daha kritik hale geldi.
Ekonomi çevreleri, TCMB’nin mart ayında açıklayacağı faiz kararıyla birlikte enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin yeni mesajlar vermesini bekliyor. Faiz kararının toplantı günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 yılı TCMB PPK toplantı tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte piyasanın yakından takip ettiği takvim…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.
OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026