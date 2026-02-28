İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İran, bir kez daha ABD ve Siyonist rejimin suç niteliğindeki askeri saldırısına maruz kalmıştır. Siyonist rejim bu sabah, İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini açıkça ihlal ederek ülkenin çeşitli kentlerindeki bazı savunma tesisleri, askeri merkezler ve sivil hedefleri vurmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik bu askeri saldırısı, yeni bir gerilimi önlemek ve uluslararası düzeni korumak amacıyla dolaylı müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmiştir. İran milleti, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ciddi müzakerelere girmiş ve diyalog yolunu açık tutmuştur. Ancak tehdit ve baskı karşısında asla boyun eğmemiştir. Nasıl ki müzakereye hazır olduysak savunmaya da hazırız ve her zaman hazır olacağız. İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri saldırganlara güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir" denildi. Söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın ihlali olduğu ve ve İran’a karşı gerçekleştirilmiş silahlı bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu saldırıya karşılık vermek, BM Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında İran’ın meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri saldırılara tüm imkanlarıyla karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.