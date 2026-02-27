TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? TRT1 27 Şubat Cuma yayın akışı bilgisi

TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin neden ekrana gelmediği ve yeni bölüm tarihinin ne olduğu merak ediliyor.

2 /4 TAŞACAK BU DENİZ YOK MU, NEDEN YOK? Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT1 ekranlarına yayınlanmıyor. Dizinin yerine saat 20:00'de Maç Özel yayını ekrana gelecek. Ardından saat 21:00'de Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri yayınlanacak.

