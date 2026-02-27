Yeni Şafak
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? TRT1 27 Şubat Cuma yayın akışı bilgisi

14:1627/02/2026, Cuma
TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin neden ekrana gelmediği ve yeni bölüm tarihinin ne olduğu merak ediliyor.

Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz’in bu akşam yayınlanmaması izleyicileri araştırmaya yöneltti. TRT 1 yayın akışında yer almayan dizinin neden olmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ YOK MU, NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT1 ekranlarına yayınlanmıyor.

Dizinin yerine saat 20:00'de Maç Özel yayını ekrana gelecek. Ardından saat 21:00'de Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri yayınlanacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 6 Mart Cuma günü ekrana gelecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz

02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.45 Sahur Bereketi

#taşacak bu deniz
#taşacak bu deniz fragman
#TRT 1
