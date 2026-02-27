Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat: Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderildi. Buna göre, her merkezde 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapılacak ve sonuçlar bakanlığa rapor şeklinde sunulacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderdi.
81 il başsavcılıklarına gönderilen talimatla koordinasyon dönemi resmen başladı.
Altı ayda bir zorunlu toplantı
Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında gönderilen talimatta;
- Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması,
- Uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü,
- Kolluk ile adli merciler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.
Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.
Para trafiği,dijital delil, malvarlığı tedbirleri masada
Toplantılarda özellikle;
- Dijital materyallerin incelenmesi,
- Delil toplama süreçleri,
- Malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları,
- İstinaf ve temyiz kararları,
- Kurumlar arası bilgi paylaşımı
"Bataklığı kurutacağız" mesajı
Adalet Bakanlığı kaynakları yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis çarkına karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın Genelgesi çerçevesinde Bakan Gürlek’in talimatıyla talimatlandırılan bu koordinasyon hamlesi, yalnızca site kapatmaya değil, suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik bir adım olarak ifade ediliyor.