Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat: Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik

Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat: Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik

11:0627/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Gürlek, bahis ve sanal kumara karşı kapsamlı mücadele planını devreye aldı.
Bakan Gürlek, bahis ve sanal kumara karşı kapsamlı mücadele planını devreye aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderildi. Buna göre, her merkezde 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapılacak ve sonuçlar bakanlığa rapor şeklinde sunulacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderdi.

Bakan Gürlek'in,
“Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek”
açıklamasının ardından iletilen talimatın detayları netleşti.

81 il başsavcılıklarına gönderilen talimatla koordinasyon dönemi resmen başladı.

Altı ayda bir zorunlu toplantı

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında gönderilen talimatta;

  • Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması,
  • Uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü,
  • Kolluk ile adli merciler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

Para trafiği,dijital delil, malvarlığı tedbirleri masada

Toplantılarda özellikle;

  • Dijital materyallerin incelenmesi,
  • Delil toplama süreçleri,
  • Malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları,
  • İstinaf ve temyiz kararları,
  • Kurumlar arası bilgi paylaşımı
gibi kritik başlıkların ele alınacağı belirtildi.
Toplantı sonuçlarının raporlanarak Bakanlığa gönderilmesi de zorunlu tutuldu.

"Bataklığı kurutacağız" mesajı

Adalet Bakanlığı kaynakları yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis çarkına karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın Genelgesi çerçevesinde Bakan Gürlek’in talimatıyla talimatlandırılan bu koordinasyon hamlesi, yalnızca site kapatmaya değil, suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik bir adım olarak ifade ediliyor.

Ankara kulislerinde bu adım, yasa dışı bahse karşı
“Türkiye genelinde eş zamanlı ve kurumsal seferberlik”
olarak değerlendiriliyor.

#adalet bakanlığı
#Akın Gürlek
#Yasa Dışı Bahis Operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kullanıcılar giriş yapamıyor! WhatsApp Web bazı bölgelerde çöktü! 27 Şubat WhatApp erişim sorunu hakkında detaylar