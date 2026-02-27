Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat: Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik

Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.