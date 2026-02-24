Yeni Şafak
Bakan Gürlek: Güçlü toplum, güçlü Türkiye'nin temelidir

16:4124/02/2026, Salı
DHA
Adalet Bakanı Gürlek federasyon temsilcileriyle buluştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak şehirlerimizin kimliğini daha güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye’nin temelidir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Niğde, Aksaray, Nevşehir Dernekler Federasyonu temsilcilerini Bakanlıkta ağırladı.

Bakan Gürlek, konuşmasında, "Bölgemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak, şehirlerimizin kimliğini daha güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye’nin temelidir. Ben o bölgede yaşadım. Tarım, o bölgenin olmazsa olmazıdır. Ancak son zamanlarda Niğde’de de Aksaray’da da görüyorum ki turizm gerçekten çok ileriye gidiyor. Bu konuda da güzel çalışmalar var. Kapadokya’mızın dünya çapındaki marka değeri, Niğde’mizin tarımsal üretim gücü, Aksaray’ımızın sanayi ve lojistik imkanları doğru planlama ve güçlü iş birliğiyle bölgemizi inşallah hep birlikte, sizlerin de katkısıyla daha ileriye taşıyacağız. Nevşehirli, Niğdeli ve Aksaraylı hemşehrilerime kapım her daim açıktır. Bakanlık olarak biz de bölgenizde inşallah çeşitli hizmetler yapacağız. Zaten ilerleyen süreçte şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Federasyonlarımıza bağlı derneklerimizin yürüteceği çalışmalarda da yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



