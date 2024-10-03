İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, adli ve idari yargıda değişikliklere gidildi. Yargıtay ve Danıştay’da emekli olan üyelerin yerine yenileri belirlendi. Danıştay üyeliğine 3 yeni isim atanırken, Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi. Ayrıca HSK, adli ve idari yargıda 7 yerde değişikliğe gitti. 5 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti.