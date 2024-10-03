İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Danıştay'a 3, Yargıtay'a 8 yeni üye belirlendi. Adli ve idari yargıda 7 yerde değişikliğe gidilirken, 5 cumhuriyet başsavcılığına da yeni isimler getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akın Gürlek atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, adli ve idari yargıda değişikliklere gidildi. Yargıtay ve Danıştay’da emekli olan üyelerin yerine yenileri belirlendi. Danıştay üyeliğine 3 yeni isim atanırken, Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi. Ayrıca HSK, adli ve idari yargıda 7 yerde değişikliğe gitti. 5 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti.
YÜKSEK YARGIDA ATAMALAR
Danıştay üyeliklerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir seçildi. Yargıtay üyeliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Daire Başkanı Osman Kiper, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San atandı.
5 İLE YENİ BAŞSAVCI
HSK Kararnamesi ile ataması yüksek yargıya yapılan isimlerin yerine de yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na, Recep Yılmaz Korkmaz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerine getirildi.