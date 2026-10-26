Yeni Parti’de ‘liste’ talimatı
Yeni Parti’de il kongreleriyle birlikte büyük kurultay öncesindeki örgüt dengeleri de şekilleniyor.
Kongrelerde il başkanlarının çalışacağı yönetim ve disiplin kurullarının yanı sıra genel başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayda oy kullanacak delegeler de belirlenecek. Genel Merkez’in örgütlere gönderdiği talimatta, yönetim listelerinin kişisel yakınlıklar üzerinden oluşturulmaması gerektiği vurgulandı. Bu uyarı genel merkez, milletvekilleri ve yerel örgütler arasındaki güç mücadelesinin bir yansıması olarak yorumlandı.
SAMSUN’DA VEKİL ARABULUCU OLDU
Samsun’daki ön seçimde Mehmet Özdağ 3 bin 998, Turgay Özçelik 3 bin 798 oy aldı. Sonuca itiraz eden Özçelik ile Özdağ arasındaki anlaşmazlık, Milletvekili Murat Çam’ın arabuluculuğuyla çözüldü. Uzlaşmaya göre 32 kişilik yönetim listesinde iki isim 10’ar kişi belirlerken, kalan 12 isim Çam başkanlığındaki heyet tarafından seçilecek. Kocaeli kongresinin ardından büyük kurultay delege listesinde Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık’ın yerine Fahri Örengül yazıldı. Yedek yönetim listesinde de Aykut Günay’ın yerine Hüseyin Karadeniz getirildi. Değişikliklerin Karamürsel’in parti içindeki temsilini artırma talebiyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.