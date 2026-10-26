Binlerce çocuğa umut oldu

Devlet korumasındaki 15 bin 508 çocuk için koruyucu ailelik, aile ortamında büyüyebilmeleri adına önemli bir imkân sunuyor.

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Demet Tezcan’ın hikâyesi de 6 Şubat depremlerinin ardından başladı. Deprem bölgesinden bir çocuğa ailesi bulunana kadar geçici yuva olmak isteyen Tezcan, bu sistemin sona erdiğini öğrenince koruyucu aile olmaya karar verdi.

AMACIMIZ ÇOCUKLARLA BAĞ KURMAK

Tezcan’ın başvuru yaptığı dönemde, bugün ailesinin bir parçası olan kız çocuğu da annesi tarafından bir kuruma bırakılmıştı. 3 yıldır ailenin bir parçası olan kız çocuğu, Tezcan’a da ilham kaynağı oldu. Koruyucu ailelik konusunda toplumda bilgi eksikliği olduğunu fark eden Tezcan, Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği’ni kurdu. Dernek, koruyucu aile sayısını artırmanın yanı sıra toplumu bilgilendirmeyi, çocuklarla gönüllüler arasında bağ kurmayı ve kurumlarda görev yapan personele destek olmayı amaçlıyor.

EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLELİK KARIŞTIRILIYOR

İnsanların iyi niyetli olduğunu ancak sistemin işleyişini bilmediğini belirten Tezcan, “Koruyucu aile olmak istiyor ama sistemin nasıl işlediğini bilmiyorlar. Dernek olarak tam burada devreye giriyoruz” dedi. Koruyucu ailelik ile evlat edinmenin sıklıkla birbirine karıştırıldığını vuruglayan Tezcan, koruyucu ailelerin çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devletle paylaştığını, velayetin ise biyolojik ailesinde kaldığını söyledi. Evlat edinmede çocuğun evlat edinen ailenin nüfusuna alındığını, velayetinin aileye geçtiğini ve mirasçısı olduğunu ifade etti. Herkesin koruyucu aile olamayacağını ancak herkesin bir çocuğun hayatına dokunabileceğini vurgulayan Tezcan, gönüllü ailelerin çocuklarla düzenli vakit geçirebileceğini, onları hafta sonları evlerinde ağırlayabileceğini, kurslara götürebileceğini ve doğum günleri gibi özel günlerini paylaşabileceğini belirtti.

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