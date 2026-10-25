Aile ve çocuk dostu yapımlara teşvik ödülü: Başvurular için son tarih açıklandı Bakan Göktaş'tan '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'ne ilişkin paylaşım
13:10, 25/10/2026, Pazar
DHA
Bakan Göktaş'tan '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'ne ilişkin paylaşım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvuruların devam ettiğini, aileyi merkeze alan, çocukların gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile bağlarımızı güçlendiren, evlatlarımızın dünyasını zenginleştiren ve değerlerimizi yansıtan nitelikli yapımların çoğalmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, RTÜK işbirliğiyle düzenlediğimiz '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' için başvurular devam ediyor. Aileyi merkeze alan, çocuklarımızın gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Bakan Göktaş, ayrıca, son başvuru tarihi 31 Aralık olan ödüller için '' adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.
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