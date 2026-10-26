Süresiz nafakaya iki formül

Kasım ayına kadar Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan pakette, ihtiyaç sahibi kadınların mağdur edilmemesi ve AYM’nin iptal gerekçelerinin giderilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, nafaka konusunda ortaya çıkan belirsizlikleri giderecek ve tarafların haklarını gözeten bir çerçevede hazırlanması amaçlanıyor.

AYRI BİR KANUN TEKLİFİ DE GÜNDEMDE

Hazırlıkların zamanında tamamlanması halinde nafaka düzenlemesinin 13’üncü Yargı Paketi’ne alınabileceği belirtiliyor. AYM’nin iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için tanıdığı dokuz aylık süre nedeniyle düzenlemenin ayrı bir kanun teklifiyle sunulması seçeneği de değerlendiriliyor. Bu kapsamda nafaka süresinin hangi ölçütlere göre belirleneceği ve mevcut nafaka kararlarının yeni düzenlemeden nasıl etkileneceği önem taşıyor. Çalışmada, boşanma ve aile hukukuyla bağlantılı başlıkların da dikkate alınarak uygulamaya ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi bekleniyor.

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