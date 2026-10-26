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Mekke Anlaşması TBMM’ye geliyor

Mekke Anlaşması TBMM’ye geliyor

Uğur Duyan
04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mekke Anlaşması TBMM’ye geliyor
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti ve MHP anlaşmayı bölgesel güvenlik ve caydırıcılık açısından desteklerken, Yeni Parti, İYİ Parti, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Türkiye'nin bölgesel çatışmalara taraf olabileceğine işaret ederek, anlaşmaya karşı çıkıyor. CHP ise anlaşmaya karşı şartlı destek politikası izliyor.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak. Görüşmelerde anlaşmanın Türkiye'nin dış politikası, NATO üyeliği ve bölgesel güvenliğe etkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

AK PARTİ VE MHP'DEN DESTEK

AK Parti, anlaşmayı bölgesel güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak tehditlere karşı caydırıcılığın artırılması açısından değerlendirerek, anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel etkinliğine katkı sağlayacağını savunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ortak savunma girişimini destekleyerek iş birliğinin diğer İslam ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesini öneriyor.

CHP'DEN ŞARTLI YAKLAŞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çıkarlarına aykırı hükümler bulunması halinde anlaşmaya karşı çıkacaklarını belirtiyor. CHP, anlaşmanın Türkiye'yi bölgesel çatışmalara sürükleyip sürüklemeyeceğinin ve olası askerî yükümlülüklerin sınırlarının açıklığa kavuşturulmasını isterken, parti kulislerinde anlaşmaya olumlu oy verileceği dillendiriliyor.

YENİ PARTİ KARŞI

Yeni Parti ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı çıkıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ve Türk askerinin Yemen'e gönderilmesi ihtimaline karşı hayır oyu vereceklerini açıkladı. Yeni Parti'de "anlaşmanın Türkiye'nin savaşa girmesine neden olabileceği" gerekçesiyle gerek komisyon sürecinde gerekse Genel Kurul görüşmelerinde anlaşmanın durdurulması için çalışma kararı alındı.

YENİ YOL ELEŞTİRİLİYOR

Yeni Yol Partisi'nde de anlaşmaya yönelik eleştirel bir tutum öne çıkıyor. Parti yöneticileri anlaşmanın hangi tehditlere karşı hazırlandığının, Türkiye'nin hangi koşullarda askerî yardım sağlayacağının ve TBMM'nin yetkilerinin nasıl kullanılacağının açıklanmasını istedi. Bu sorular yanıtlanmadan anlaşmayı destekleye-meyeceklerini belirtti.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ'DEN ELEŞTİRİ

İYİ Parti Türkiye'nin başka ülkelerin güvenlik sorunları nedeniyle çatışmalara taraf olma ihtimalini eleştirerek, anlaşmanın kapsamının ve Türkiye'ye getireceği sorumlulukların açıklanmasını istiyor. DEM Parti ise bölgesel sorunların askerî müdahaleler yerine diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyor.

GÖZLER KOMİSYONDA

Komisyon görüşmelerinde, taraflardan birine yönelik saldırının diğer tarafları da ilgilendirmesine ilişkin hükümlerin nasıl uygulanacağı ve Türkiye'nin olası bir bölgesel çatışmada üstleneceği sorumluluklar öne çıkacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerin ardından Kasım'ın ilk haftası TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Partilerin kesin oy tutumlarının ise komisyon görüşmeleri sırasında netleşmesi bekleniyor.

Anlaşma neleri kapsıyor

  • Anlaşma, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma ve güvenlik iş birliği öngörülüyor. Taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı, diğer taraflara da yapılmış sayılıyor. Tarafların karşılıklı askerî yardım ve koordinasyon sağlaması öngörülüyor. Anlaşmaya bilgi paylaşımı, askerî teknoloji ve savunma sanayisi iş birliği geliştirilecek. Anlaşma süresiz yürürlükte kalacak; taraflar 10 yılın ardından belirlenen bildirim usulüyle çekilebilecek.

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Başlıklar :TBMMmekke anlaşmasıpolitika
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