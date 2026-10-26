Terörsüz Bölge yakın takipte

Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefi, bölgesel ölçekte 'Terörsüz Bölge' vizyonuna doğru ilerliyor. Güvenlik kaynakları, Ankara'nın Irak ve Suriye'de yürütülen entegrasyon çalışmalarını ve silahlı grupların silah bırakmasına yönelik adımları yakından izlediğini belirtiyor. Türkiye, komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve istikrarını gözeten bir yaklaşımla kendi sınırlarına yönelen terör tehdidinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

IRAK'LA GÜVENLİK TEMASI SÜRÜYOR

Irak'ta kurulacak yeni hükümetle ilişkilerde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten güvenlik kaynakları, Ankara'nın Bağdat yönetimine verdiği mesajın açık olduğunu kaydediyor. Türkiye, sınır güvenliğinin sağlanması ve terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Irak topraklarında askerî varlığını gerektiren koşulların da ortadan kalkmasını istiyor. Ankara, terör örgütlerinin bölgedeki hareket alanının daraltılmasını ve komşu ülkelerin güvenlik sorumluluklarını daha etkin biçimde üstlenmesini öncelikli görüyor. Irak ve Suriye’de entegrasyon ile silahların toplanmasına yönelik çalışmalar bu çerçevede değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, hükümet dışındaki silahlı grupların silahlarını teslim etmesinin bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İRAN’DAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca ülke sınırları içerisindeki gelişmelerle sınırlı olmadığına işaret eden güvenlik kaynakları, nihai hedefin terör tehdidinden arındırılmış bir bölge olduğunu vurguluyor. Irak ve Suriye’deki gelişmelerin bu hedef doğrultusunda ilerlediği belirtilirken İran’daki terör yapılanmalarına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Kaynaklar, İran'ın güvenlik alanında ciddi tedbirler aldığını belirtirken ilerleyen dönemde PJAK'ın da silahsızlanma ve bölgesel güvenlik sürecinin bir parçası hâline gelmesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Ankara, sahadaki gelişmeleri ve silahlı yapıların geleceğine ilişkin adımları bütüncül bir güvenlik perspektifiyle ele alıyor.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM DESTEĞİ

Türkiye ile Suriye arasındaki askerî iş birliği de devam ediyor. Güvenlik kaynakları, Suriyeli askerlerin farklı alanlarda eğitim aldığını ve Türkiye'nin Suriye'nin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor. İki ülke arasındaki askerî temasların son dönemde deniz kuvvetleri boyutunda da devam ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği temasların ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisinin heyetle birlikte Lazkiye'ye gittiği ve burada görüşmeler yaptığı kaydediliyor. Karşılıklı ziyaretler, Ankara ile Şam arasındaki askerî iletişim ve iş birliğinin farklı alanlarda sürdüğünü ortaya koyuyor.

SAHADA GÜÇLÜ DİPLOMASİ

Türkiye'nin bölgedeki yaklaşımının görünür askerî varlığın ötesinde, eğitim, koordinasyon ve güvenlik iş birliği üzerinden şekillendiğine dikkat çekiliyor. Güvenlik kaynakları, Ankara'nın sahadaki gelişmelere müdahil olurken bunu yüksek sesli açıklamalardan ziyade somut temaslar ve iş birliği mekanizmalarıyla yürüttüğünü belirtiyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların siyasi zeminde alt komisyonlar üzerinden devam ettiği, sahadaki güvenlik faaliyetlerinin ise eş zamanlı olarak sürdürüldüğü ifade ediliyor. Ankara'nın beklentisi, Türkiye'de terörün sona ermesine yönelik sürecin Irak ve Suriye başta olmak üzere bölge genelinde silahlı yapıların tasfiyesine uzanması ve kalıcı güvenlik ortamının tesis edilmesi.

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