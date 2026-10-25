Silah bırakmadan yasal düzenleme olmaz
04:00, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler için örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının şart olduğunu belirtti.
Malatya’da düzenlenen “Jeopolitik Önemi Bakımından Terörsüz Türkiye Vizyonu” panelinde konuşan Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21 toplantıda 137 kişi ve kuruluş temsilcisini dinlediğini, ortak raporun 18 Şubat 2026’da yayınlandığını hatırlattı. Düzenlemelerin silah bırakma ve fesih sürecinin güvenlik kurumlarınca teyit edilmesinin ardından uygulanacağını vurgulayan Güler, kasten öldürme suçlarının kapsam dışında tutulacağını belirterek, “Silah bırakmadan asla bir düzenleme olamaz” dedi.
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Başlıklar :ak partisiyasetAbdullah Güler