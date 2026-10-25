Silah bırakmadan yasal düzenleme olmaz

25 kişiden 10 milyar lira iade

Fon soruşturmasında adı geçenler ağır cezalarla karşı karşıya kalmamak için paraları iade etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 25 isim 10,3 milyar lira iade etti. Astor Enerji’nin sahipleri 5 milyar lira, Lydia Holding’in patronu 500 milyon lira iade etti. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup’un aralarında olduğu bazı isimler de iade için başvurdu.