25 kişiden 10 milyar lira iade

Fon ve bağlantılı hisse senetlerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlayanlar, ağır cezalarla karşı karşıya kalmamak için paraları iade etmeye devam ediyor. Soruşturmanın başladığı günden bu yana 25 şüpheli toplam 10 milyar 300 milyon lirayı iade etti. Bazı şüpheliler de iade için savcılıkla irtibata geçti.

GEÇGELLER 5 MİLYAR ÖDEDİ

Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ham veriler ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından gelen raporlar doğrultusunda soruşturmayı derinleştirirken, vurgunda adı geçen şüpheliler de haksız kazançları iade etmeyi sürdürüyor. Soruşturma kapsamında malvarlıklarına tedbir konan Astor Enerji AŞ’nin sahipleri Enver Geçgel ve Feridun Geçgel, elde ettikleri 5 milyar lira kazancı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na iade etti. Bu iade üzerine başsavcılık, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verdi. Gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de haksız kazancı iade edenler arasına girdi. Çevik’in 500 milyon lira para iadesi yaptığı öğrenildi.

SANDAL’IN EŞİ DE BAŞVURDU

Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL kâr elde ettikleri belirtilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatları da savcılıkla irtibata geçerek kazançlarını iade etmek istediklerini bildirdi. Başsavcılık, avukatları işlemlerin yürütülmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na yönlendirdi. Ayrıca Cihan Sütşurup’un eşi Reyhan Şütşurup’un yurt dışına göndermeye çalıştığı 3 milyon dolara da el konuldu. Yine yurt dışında firari olan bazı şüphelilerin de avukatları aracılığıyla başvuruda bulunarak parayı iade etmek istediğini beyan ettiği öğrenildi. Soruşturmanın başladığı günden bu yana 25 şüphelinin toplam 10 milyar 300 milyon lirayı iade ettiği öğrenildi.

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