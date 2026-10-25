Topkapı Sarayı’nın 10 bin eseri daha ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarihî ve kültürel mirasa yönelik geçmişteki uygulamaları eleştirerek, milletin tarih ve kültür değerleriyle hesaplaşan bir zihniyetin varlığını sürdürdüğünü söyledi. Topkapı Sarayı’ndaki Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, Yıldız Sarayı’nın bir dönem gazino ve kumarhane olarak işletildiğini, el yazması eserlerin yabancılara satıldığını ve tarihî camilerin farklı amaçlarla kullanıldığını belirterek, “24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

AZ RASTLANIR BİR MÜKTESEBATA SAHİBİZ

İstanbul’daki vatandaşlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından herkesi bu eşsiz atmosferi solumaya, ecdat yadigarı bu eserleri yerinde görmeye davet eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Türk milleti olarak tarihiyle kültürüyle mimarisiyle sanat ve edebiyat derinliğiyle bizler, dünyada eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Şurası muhakkak ki bu miras öyle bir anda meydana gelmemiş, tesadüfen oluşmamıştır. Bu birikimin vücuda gelmesi, buradaki eserlerin adeta dile gelmesi hem asırlara hem de kıtalara kök salan ulvi bir mefkurenin neticesidir. Bu hazinenin her bir parçası ayrı bir irfanın, yüksek bir sezginin, müstakil bir estetik anlayışının, ilimle irfanın iç içe geçtiği muhteşem bir kavrayışın yansımasıdır. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle ‘Onları bilmeden tamamiyetimizi kazanamayız.’”

‘KENDİSİNE OFİS YAPIYOR’ DEDİLER

Erdoğan, Darphane Külliyesi’ndeki iki binayı sanatçılara ve sivil toplum kuruluşlarına ayırdıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Darphane Sanat Galerileri olarak hizmet verecek bu iki binada geçici sergiler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Böylelikle Topkapı Sarayı canlı, dinamik ve bereketli bir kültür sanat atmosferine kavuşmuş olacak. Şimdiden ‘Hayırlı, uğurlu olsun.’ diyorum. Tabii burada şunu da üzülerek ifade etmek istiyorum: Yedi yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları yine her zaman olduğu gibi ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. ‘Kendisine ofis yapıyor.’ dediler. ‘Burayı kendi sarayı olarak kullanacak.’ dediler. Peki neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldılar. İddia diye ortaya savurdukları her şey yalan çıktı, bühtan çıktı, asılsız çıktı. Darphane-i Amire Külliyesi dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldular.”

800 BİNDEN FAZLA YAZILI VE GÖRSEL KAYNAK

Harita Müzesi’nde Osmanlı coğrafyasının dört bir ucuna uzanan yaklaşık 200 haritanın yer alacağını aktaran Erdoğan, “Aynı binanın üst katında basılı kitap ve dergilerin bulunduğu kütüphanenin yanı sıra Yıldız Albümleri başta olmak üzere 800 binden fazla yazılı ve görsel kaynağın dijital ortamda bir araya getirildiği Milli Saraylar Araştırma Merkezi, araştırmacı ve akademisyenlere hizmet verecek” diye konuştu. Ahmet Karahisari, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mehmet Tahir Efendi ve Sami Efendi gibi hat sanatının şahikalarından neşet eden muazzam bir koleksiyonun Hüsn-i Hat Eserleri Müzesi’nin nüvesini oluşturacağını belirten Erdoğan, “Daha önce depoda muhafaza edilen 2 binden fazla hüsnühat, 12 salonda ve ilk kez ziyaretçilerin istifadesine sunulacak. Darphane ve Endüstri Araçları Müzesi’nde, Darphane-i Amire’nin işlevini ve tarihi yapısını yansıtan üretim vasıtaları ile yaklaşık 500 parça endüstri aracı sergilenecek” ifadelerini kullandı.

Hurda kağıt diye sattılar

En güzide kültür varlıklarından biri olan Yıldız Sarayı’nın bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Aynı hürmetsizliklere, ibadethanelerimizden tutun da farklı müesseselere kadar daha pek çok yerde şahit olduk. El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Tarihi camilerimizin zahire ambarı olarak kullanıldığı, hatta maalesef kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla rahmetli Mehmet Doğan hocamızın ‘batılılaşma ihaneti’ dediği bir politikanın ürünü olarak batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık. Hâlâ eski günlerin özlemiyle hareket edenler, reddi miras yaparak milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. 24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz.”

10 bin 500 eser ziyaretçilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları yeni Darphane müzelerinin, ecdada ve tarihe karşı taşıdıkları mesuliyetin bu rikkat ve hassasiyetin nişanesi olduğunu ifade ederek, “Darphane-i Amire Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı’nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak” dedi. Erdoğan, bu sarayın diğer bölümlerinde sergilenen 7 bin 500 esere ilaveten Darphane Müzeleri’nde gün ışığına çıkacak 10 bin 500 eserle Topkapı Sarayı’nın dünya müzeleri içerisinde müstesna bir yer tutacağını söyledi.

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