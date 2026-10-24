18:38, 24/10/2026, Cumartesi
Topkapı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye: Üzerinde Necm Suresi ayeti bulunan sancak takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Beş yeni müzenin kültür hayatına kazandırıldığı törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde Necm Suresi’nin 39. ayet-i kerimesinin yer aldığı özel bir sancak hediye edildi.
"Böyle bir hediyeyi kabul etmek bize yakışır"
Geçmiş dönemlerde tarihi ve kültürel mirasa yönelik uygulanan "kimliksizleştirme siyaseti"ni eleştirdiği ve Edirne Sarayı'nın ihya müjdesini paylaştığı konuşmasının ardından Erdoğan’a takdim edilen sancağın üzerinde, "İnsana yalnız yaptığının karşılığı vardır" mealindeki ayet yer aldı.
Takdim sırasında duygulandıran hediyeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir hediyeyi kabul etmek bize yakışır" sözleriyle teşekkür etti.