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Atık gıdalar mama oluyor

Atık gıdalar mama oluyor

04:00, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Atık gıdalar mama oluyor
Yemek artıkları mamaya dönüştürülüyor

Türkiye genelinde başıboş köpeklerin yüzde 99,9’u toplatıldı. Barınaklardaki hayvanlar için 71 ilde kamu kurumlarından toplanan yemek artıklarından günlük 31 bin ton mama üretiliyor. Üretimin 81 ilde yaygınlaştırılmasıyla gıda israfının önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarından tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde başıboş sokak köpeklerinin yüzde 99,9’u toplatılırken, bu hayvanların barınmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince 81 ilde gerçekleştirilen hayvanları koruma mevzuatının uygulanmasına yönelik 5. periyodik denetimlerde, gıda atıklarının hayvanların beslenmesinde değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar da incelendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurumları ve toplu tüketim alanlarından toplanan gıda atıkları, sahipsiz hayvanların beslenmesinde değerlendiriliyor. Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar, askeri birlikler, hastaneler, cezaevleri, oteller ve lokantalardan valilikler ile belediyeler aracılığıyla toplanan gıda atıkları, hayvan mamasına dönüştürülüyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 31 BİN TON

Türkiye'de 74 ilde gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizat bulunuyor. Bu illerde kurulan mama üretim makinelerinin toplam günlük üretim kapasitesi 65 bin 352 kilograma ulaşırken, mevcut günlük üretim 31 bin 274 kilogram olarak belirlendi. Iğdır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Samsun ve Tunceli'de ise gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizat bulunmuyor. Müfettişlerin hazırladığı raporda, sigorta sistemi veya denetimler kapsamında imha edilmesine karar verilen gıda maddelerinden hayvan mamasına dönüştürülmeye uygun olanların da hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında değerlendirilmesi önerildi. Ayrıca, atık besin maddelerini hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizatın hayvan bakımevlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

İSRAF ÖNLENECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları çok yönlü bir anlayışla sürdürdüklerini belirtti. Çiftçi, "Öncelikli hedefimiz, ilgili kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde bu illerimizi de teşvik ederek kısa süre içerisinde mama üretim tesislerine kavuşturmaktır. Böylelikle bir taraftan kamu kurumlarımızda, yurtlarımızda, hastanelerimizde, askeri birliklerimizde ve toplu tüketim alanlarında ortaya çıkan gıda atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılmasını, diğer taraftan hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarındaki beslenme giderlerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesini hedefliyoruz. Amacımız, israfı önleyen, kamu kaynaklarında tasarruf sağlayan ve sahipsiz hayvanların bakım koşullarını iyileştiren sürdürülebilir bir sistemin 81 ilimizin tamamında hayata geçirilmesidir” diye konuştu.


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Başlıklar :Geri dönüşümatık gıdamama
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