Köpekler toplandı bağış talebi sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Türkiye’deki başıboş köpeklerin yüzde 99,9’unun barınaklara toplandığını açıklamasına rağmen, köpekler üzerinden bağış kampanyaları sürüyor. Kendi bakımevlerindeki hayvanları kullanan bazı dernek ve kişiler, sosyal medya üzerinden yardım çağrılarına devam ediyor.

ÇAĞRILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Ege Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 200 köpeğin toplanmasına tepki gösteren Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu, kampüste beslediği hayvanlar üzerinden bağış çağrılarıyla gündeme geldi. Kurtarılmış Patiler Derneği Kurucusu Berzan Özkan, Ankara’da kurduğu bakımevinde bulunduğunu belirttiği 650 köpek için sosyal medya üzerinden bağış çağrısı yapıyor. Barınak giderleri, hasta ve yaralı köpeklerin tedavileri ile mama borçlarını gerekçe göstererek takipçilerinden destek isteyen Özkan, son olarak barınağa dökülecek mıcır için yardım talebinde bulundu. Bir TIR mıcırın 20 bin lira olduğunu ve 4 TIR mıcır gerektiğini belirten Özkan, masrafların karşılanması için bağış istedi.

ÖZELLİKLE HASTA HAYVANLAR SEÇİLİYOR

170 köpek ve 100 kedisinin bulunduğunu belirten Gerçek Sevgi Derneği Kurucusu Rıdvan Pusat Çekeryürekli, sosyal medya hesabından sık sık yaralı köpek fotoğrafı paylaşıp tedavi masrafları için bağış çağrısı yapıyor. Çekeryürekli, daha önce geçimini hayvanlar üzerinden gelen paralarla sağladığını ifade etmişti. Patiliköy Vakfı Kurucusu Volkan Koç da bağış çağrısında bulunan isimler arasında. Koç, yaptığı paylaşımda, “Kurtarılmış yüzlerce can sizlerin bağışları ile doyuyor, tedavi oluyor. Bağışlarınız sayesinde ayaktayız” ifadelerini kullandı.

İZİN ŞART

Avukat Aslıhan Ergün Ercan, hayvanların bakımı ve tedavisi için yürütülen yardım kampanyalarının hukuki çerçevesine dikkat çekti. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, yardım toplamak için yetkili makamlardan izin alınması gerektiğini belirten Ercan, sosyal medya üzerinden yürütülen bağış kampanyalarının, niteliğine göre farklı hukuki değerlendirmelere tabi olabileceği bilgisini verdi. Kişisel hesaplarda para tutulması, harcamaların belgelendirilmemesi veya toplanan paranın amacı dışında kullanılması halinde idari, mali ve cezai inceleme yapılabileceğini kaydeden Ercan, hayvanların tedavisi, mama giderleri veya barınak masrafları için toplanan paranın hesabının verilmesi gerektiğine işaret etti.

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