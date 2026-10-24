Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Köpekler toplandı bağış talebi sürüyor

Köpekler toplandı bağış talebi sürüyor

Saliha Engin
04:00, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Köpekler toplandı bağış talebi sürüyor
Hayvan derneklerinin bağış çağrıları sürüyor.

Türkiye’deki başıboş köpeklerin yüzde 99,9’u toplandı. Ancak hayvan derneklerinin bağış çağrıları sürüyor. Kurtarılmış Patiler Derneği Kurucusu Berzan Özkan, Ankara’daki barınağı için sosyal medya hesabından 80 bin TL istedi. 170 köpek ve 100 kedisi olan Gerçek Sevgi Derneği Kurucusu Rıdvan Pusat Çekeryürekli ile Patiliköy Vakfı Kurucusu Volkan Koç da hayvanlar için sık sık bağış çağrısı yapıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Türkiye’deki başıboş köpeklerin yüzde 99,9’unun barınaklara toplandığını açıklamasına rağmen, köpekler üzerinden bağış kampanyaları sürüyor. Kendi bakımevlerindeki hayvanları kullanan bazı dernek ve kişiler, sosyal medya üzerinden yardım çağrılarına devam ediyor.

ÇAĞRILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Ege Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 200 köpeğin toplanmasına tepki gösteren Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu, kampüste beslediği hayvanlar üzerinden bağış çağrılarıyla gündeme geldi. Kurtarılmış Patiler Derneği Kurucusu Berzan Özkan, Ankara’da kurduğu bakımevinde bulunduğunu belirttiği 650 köpek için sosyal medya üzerinden bağış çağrısı yapıyor. Barınak giderleri, hasta ve yaralı köpeklerin tedavileri ile mama borçlarını gerekçe göstererek takipçilerinden destek isteyen Özkan, son olarak barınağa dökülecek mıcır için yardım talebinde bulundu. Bir TIR mıcırın 20 bin lira olduğunu ve 4 TIR mıcır gerektiğini belirten Özkan, masrafların karşılanması için bağış istedi.

ÖZELLİKLE HASTA HAYVANLAR SEÇİLİYOR

170 köpek ve 100 kedisinin bulunduğunu belirten Gerçek Sevgi Derneği Kurucusu Rıdvan Pusat Çekeryürekli, sosyal medya hesabından sık sık yaralı köpek fotoğrafı paylaşıp tedavi masrafları için bağış çağrısı yapıyor. Çekeryürekli, daha önce geçimini hayvanlar üzerinden gelen paralarla sağladığını ifade etmişti. Patiliköy Vakfı Kurucusu Volkan Koç da bağış çağrısında bulunan isimler arasında. Koç, yaptığı paylaşımda, “Kurtarılmış yüzlerce can sizlerin bağışları ile doyuyor, tedavi oluyor. Bağışlarınız sayesinde ayaktayız” ifadelerini kullandı.

İZİN ŞART

  • Avukat Aslıhan Ergün Ercan, hayvanların bakımı ve tedavisi için yürütülen yardım kampanyalarının hukuki çerçevesine dikkat çekti. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, yardım toplamak için yetkili makamlardan izin alınması gerektiğini belirten Ercan, sosyal medya üzerinden yürütülen bağış kampanyalarının, niteliğine göre farklı hukuki değerlendirmelere tabi olabileceği bilgisini verdi. Kişisel hesaplarda para tutulması, harcamaların belgelendirilmemesi veya toplanan paranın amacı dışında kullanılması halinde idari, mali ve cezai inceleme yapılabileceğini kaydeden Ercan, hayvanların tedavisi, mama giderleri veya barınak masrafları için toplanan paranın hesabının verilmesi gerektiğine işaret etti.

Yine sahipsiz köpek dehşeti: Okuldan eve dönerken saldırıya uğradı kafasına 15 dikiş atıldı
Gündem
Yine sahipsiz köpek dehşeti: Okuldan eve dönerken saldırıya uğradı kafasına 15 dikiş atıldı
Batman'da ‘Sokak köpekleri zararsız’ videosu çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı
Gündem
Batman'da ‘Sokak köpekleri zararsız’ videosu çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı

Başlıklar :köpeksokak hayvanlarıtoplum
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026