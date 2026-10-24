Türkiye'den Barış Zirvesi

Gözümüz ilk 8'de

Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kalırken, organizasyonlarda yer alan 4 temsilcimizden 2’si haftayı galibiyetle 2’si ise beraberlikle kapattı. UEFA ülke puanı sıralamasına 9. sırada kalsak da puan olarak adım adım ilk 8’e doğru gidiyoruz. Bu durum hem katılım aşamasında hem de ekonomik olarak büyük avantaj sağlayacak.