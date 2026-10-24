Türkiye'den Barış Zirvesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı
Fon soruşturmasının ardından mevduat tercihlerinde Türk Lirası öne çıktı. BDDK’nın 11 Eylül-16 Ekim verilerine göre, yabancı para mevduatı gerilerken TL cinsi hesaplar 7,4 milyar dolar arttı. TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 62’ye yaklaştı.
Türkiye'den Barış Zirvesi
Türkiye’den Gazze’deki saldırılara, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, Hürmüz ve Yemen’deki krizlere yeni çözüm arayışı… Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’dan oluşan R4 ülkeleriyle İngiltere, Almanya, Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin dışişleri bakanları “barış” için İstanbul’da bir araya geldi.
Gözümüz ilk 8'de
Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kalırken, organizasyonlarda yer alan 4 temsilcimizden 2’si haftayı galibiyetle 2’si ise beraberlikle kapattı. UEFA ülke puanı sıralamasına 9. sırada kalsak da puan olarak adım adım ilk 8’e doğru gidiyoruz. Bu durum hem katılım aşamasında hem de ekonomik olarak büyük avantaj sağlayacak.