5.3 milyon TL'yi geri getirin

CHP ve Yeni Parti arasında aidat kavgası bitmiyor. CHP TBMM Grup Başkanlığı, Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekillerine kişi başına 57 bin liralık aidat iadesinin geri ödenmesi için ihtar gönderdi. İhtar yazısında, geri alınamayan 5 milyon 301 bin liranın parti açısından mali sorumluluk doğurabileceği belirtildi.

HUKUKİ DAYANAK BULUNAMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gönderilen ihtarlarda, milletvekillerinden tahsil edilen grup ödentilerinin parti tüzel kişiliğinin mal varlığına ait olduğu vurgulandı. Siyasi Partiler Kanunu’na göre ödentilerin parti amaçlarına uygun kullanılması gerektiği, milletvekillerinin kişisel hesaplarına dağıtılmasının hukuki dayanağının bulunmadığı kaydedildi.

ÖDEME YAPILMAZ DAVA AÇARIZ

27 Eylül 2026 tarihli kararla önceki kararın kaldırıldığı ve ödemelerin geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ödemeyi alan yedi milletvekilinin toplam 399 bin lirayı iade ettiği, 5 milyon 301 bin liranın ise henüz geri alınamadığı aktarıldı. İhtarnamede, ödeme yapılmaması halinde icra takibi başlatılacağı ve dava açılacağı bildirildi. İhtar gönderilen milletvekilleri arasında Yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in yanı sıra CHP'den ayrılan milletvekilleri yer alıyor.

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