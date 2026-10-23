Yeni Partili vekillerin adaylık hesabı

Parti kulislerinde dile getirilen değerlendirmelere göre, bazı vekiller Genel Merkez tarafından belirlenen il ve ilçe başkanlarının gelecek seçimlerde milletvekili adayı olarak öne çıkabileceği ihtimalinden rahatsızlık duyuyor. Örgütlerin kuruluşunda görev alan isimlerin ilerleyen süreçte adaylık yarışında avantaj elde edebileceği endişesi, parti içindeki tartışmaların başlıkları arasında yer alıyor.

KURUCU BAŞKANLARIN PLANI VAR

Bazı illerde milletvekillerinin itirazlarına rağmen il başkanlığına seçilen isimlerin de gelecek seçimlerde milletvekili adaylığına hazırlandığı konuşuluyor. Teşkilatların oluşumunda etkili olan bu isimlerin adaylık sürecinde avantaj elde edebileceğini düşünen milletvekilleri, parti içindeki dengelerin kendi aleyhlerine değişmesinden endişe ediyor. Bu durumun, önümüzdeki dönemde il başkanları ile milletvekilleri arasında yeni bir güç mücadelesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

ESKİ CHP'LİLERİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Yeni Parti’deki bir diğer tartışma ise yeni bir siyasi kimlik ve kadro oluşturulup oluşturulamadığı üzerinde yoğunlaşıyor. Partinin kuruluş sürecinde eski CHP’lilerin belirleyici rol üstlenmesi, farklı toplumsal kesimlere ulaşılması gerektiğini savunan bazı isimler tarafından eleştiriliyor.

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