Hem partiden hem vekillikten istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Fakıbaba, istifa kararını yazılı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Fakıbaba, "Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi. Fakıbaba, verdiği bir röportajda, "Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar" demiş; İYİ Parti'ye katılırken "Ne mutlu Türk’üm diyene" yerine "Türkiye milliyetçisiyim" ifadesini kullandığını söylemişti. "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren Fakıbaba, sürecin olumlu sonuçlanacağına inandığını belirterek, "Barış sürecinin yanındayım" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalarına tepki gösteren Dervişoğlu, Fakıbaba'nın istifa etmesini istemişti.