Muhalefette aday kavgası

Üsküdar’da Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimini AK Parti adayı Muhammet Emin Sarıoğlu kazandı. Seçim öncesinde ayrı adaylarla yarışacaklarını duyuran CHP ve Yeni Parti’nin daha sonra aday çıkarmaktan vazgeçmesi, muhalefet içindeki gerilimi büyüttü. Sarıoğlu’nun seçilmesiyle belediye yönetimi AK Parti’de kalırken CHP ile Yeni Parti arasında karşılıklı suçlamalar öne çıktı.

3. TURDA SONUÇLANDI

Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçime Yeni Parti ve CHP katılmazken AK Parti ve MHP’nin 24 delegesinin de salona gelmesiyle seçim için gerekli çoğunluk sağlandı. İlk iki turda gerekli üçte iki çoğunluğun sağlanamaması üzerine üçüncü tura geçildi. Salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü turda seçilen Sarıoğlu, Üsküdar’ın yeni belediye başkan vekili oldu.

MUHALEFET PARTİLERİ ADAY ÇIKARMADI

Seçim öncesindeki adaylık tartışması, CHP ile Yeni Parti arasında gerilime dönüştü. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, iki partinin farklı adaylarla yarışacağını açıklarken Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil, henüz kesinleşmiş bir aday veya seçim yöntemi bulunmadığını belirterek bu açıklamayı yalanladı ve ortak aday ihtimalini açık bıraktı. Sarı daha sonra, “Üçüncü tur olursa yüksek oy alanda birleşelim” önerisinde bulunduklarını belirterek “Kazanırsak birlikte kazanalım, kaybedersek birlikte kaybedelim” çağrısı yaptı. Ancak seçim günü iki parti de aday çıkarmadı ve oylamaya katılmadı.

SEN NEDEN ADAY ÇIKARMADIN?

Cingil, dün yaptığı açıklamada seçime katılmayacaklarını duyurdu. Muhalefet içindeki tartışma ise CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ’ın, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün’e çıkışıyla büyüdü. Civandağ, “Aday çıkarın, 9 oyu görelim” diyerek meydan okuyorsun. Peki, sen neden aday çıkarmadın? Başkasından cesaret beklerken kendi iddianı neden ortaya koymadın?” ifadelerini kullandı. Tüzün’ü sorumluluk almaya çağıran Civandağ, “Üsküdar kimsenin kişisel hesabına veya siyasi pazarlık-larına teslim edilemez” dedi.

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