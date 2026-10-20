AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den fon soruşturması açıklaması: 'Hiçbir unvan dokunulmazlık vesilesi değildir'
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin adli ve idari süreçlere dair açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 87'si tutuklu olmak üzere toplam 403 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildiren Gül, "Bizim pusulamıza göre hiçbir unvan asla dokunulmazlık vesilesi değildir" dedi.
403 şüpheliye işlem yapıldı, DDK raporu kamuoyuyla paylaşılacak
Genel Kurul hitabında sürecin Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğunu hatırlattı. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) kapsamlı inceleme başlattığını ifade eden Gül, hazırlanan ön inceleme raporları ile soruşturma çıktılarının yakında kamuoyuna açıklanacağını aktardı. Gül ayrıca, süreç kapsamında eski ve yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlarının görevden alındığını anımsattı.
Yargı ayağında fon yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğunu ve haksız kazanç havuzundaki hesapların dondurulduğunu kaydeden Gül, devletin üç temel ilke doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı:
- Yatırımcıların gasp edilen haklarının eksiksiz iadesi,
- Manipülatörlerle ve fahiş kazanç sağlayanlarla hesaplaşılması,
- Sermaye piyasalarının güvenilirliği ile reel sektörün korunması.