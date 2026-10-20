AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net mesaj: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla ve tavizsiz gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "fon şeytanları" olarak nitelendirdiği dolandırıcıların üzerine kararlılıkla gidildiğini vurgulayan Çelik, bu süreçte adliyeden maliyeye tüm devlet kurumlarının teyakkuzda olduğunu belirtti. Açıklamasında meşru yatırımcılar ile dolandırıcıların titizlikle birbirinden ayrıldığını ve Türk ekonomisine zarar verecek tartışmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Çelik; hiçbir siyasi linç kampanyasına müsaade edilmeyeceği gibi, hiçbir iddianın da siyasi himaye ile örtbas edilmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.