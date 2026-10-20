Bolu'da irtikap soruşturması: Tanju Özcan'a verilen ceza belli oldu
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kurban olayı kapsamında ise her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezalarının ertelenmesine karar verildi.
Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında marketler ve kurban bağışları dosyalarında karar çıktı.
Marketlere baskıdan 7 yıl hapis
Dosyada, belediyenin reklam sözleşmesi yapmayan zincir marketlere denetimler üzerinden baskı uyguladığı ve vakfa gelir sağlanmaya çalışıldığı vurgulanmıştı.
İddianameye göre; bazı işletmelere rutin dışı ve yoğun zabıta denetimleri uygulanmış; bazı marketler mühürlenmişti.
Sözleşmeyi kabul eden işletmelerin ise yüksek meblağlarla reklam anlaşmaları yapıldığı ortaya çıkarılmıştı.
Kurban dosyasından da ceza aldı ama ertelendi
Kurban dosyasında ise Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma Vakfının Kurban Bayramı öncesinde 34 kişiden toplam 845 bin lira bağış topladığı, ancak bağışlar karşılığında kurban kesilmediği belirtilmişti.
Savcılık, vatandaşların dini duygularının istismar edildiğini belirterek nitelikli dolandırıcılık suçlamasında bulundu.
Mahkeme, kurban olayı kapsamında mağdur başına 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarını erteledi.
Özcan, dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.