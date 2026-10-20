AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net mesaj: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla ve tavizsiz gidiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Cemalettin Kani Torun Bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine evinize hoş geldiniz diyoruz. Cemalettin Kani Torun Bey'in Afrika'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları oldu. Çok değerli bir arkadaşımız. Oradaki çalışmalara çok güçlü emek verdi. Bundan sonrasında da inşallah partimizde, kendi evinde bu çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Tabii partimize hem belediye başkanlarından hem milletvekillerinden çok sayıda katılım talebi var. Bunu partimizin yetkili kurulları titizlikle inceliyor. Önümüzdeki dönemde hem milletvekili seviyesinde hem belediye başkanı hem de belediye meclis üyesi seviyesinde pek çok katılımı hep beraber göreceğiz. Bugün de Bodrum'dan bir meclis üyesi arkadaşımız aramıza katıldı. Bütün bunlar, partimizin, Türkiye'nin geleceği için AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güvenilir adres olduğunu, hem Türkiye'nin yeni dünyanın ortaya çıkardığı sorunları çözmede hem de geleceğe yürümedeki iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın temsil ettiğini gösteren yaklaşımlar.

"FON ŞEYTANLARININ ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Değerli arkadaşlarım, fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz, bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek birtakım yaklaşımların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, bu fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz.

Daha önce de ifade etmiştim. Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkûm etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himayeyle de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Burada temel mesele bütün gerçeğin açığa çıkması. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte de gereken sonuçlara ulaşılmasıdır. O yüzden devletin bütün kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla görevinin başında. Bu meselenin tam olarak açığa çıkması, bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının hem çaldıkları paraların geri alınması hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye, bütün denetim kurullarına kadar herkes görevinin başında. Meşru yatırımcının korunması, mağdur edilenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor. Burada kimse kimsenin avukatı ya da savcısı değil. Kimse, herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kendini savcı yerine koyup mahkûm etmesi gibi bir yaklaşım içinde olmamalı. Kimse de herhangi bir iddia varsa birilerinin avukatı olup herhangi bir siyasi himaye içerisine girmemeli şeklindeki ilkemizi ayakta tutuyoruz. Ve bu konuyla sonuna kadar mücadele edecek iradenin Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tam olarak inşa edildiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki koordinasyon kurulunun da bu görevi yerine getirmek üzere üst üste toplantılar yaptığını ifade ediyoruz.

"ÖDEMELERİN HUKUKİ GÜVENCEYE KAVUŞTURULMASI ÖNEMLİ"

Tabii, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetimiz var. Ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması önemli. Bu çerçevede teklif edilen kanun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Muhtemelen bu hafta görüşülecek. Tabii, bu koordinasyon kurulu tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mevcut kanun, bu bahsettiğim yaklaşımları garanti altına alırken bunun yanında daha önce de ifade etmiştik. Bir daha böyle şeylerin tekerrür etmemesi için yapısal tedbirlerin alınması, sistemsel bir vites yükseltilmesi son derece önemli. Bu çerçevede, mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesini sağlamaya dönük, aynı zamanda düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesine, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılmasına yönelik, sermaye piyasasında ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikleri öngören bir taslak çalışması üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Şimdi, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun taslağı çalışmaları çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmış olanların adil, şeffaf ve etkin bir şekilde tasfiyesi amaçlanıyor. Ayrıca bu fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor. Geri kazanılan değerlerin fon payı sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek. Yüce Meclis bunu tartışacak. Yüce Meclis'in tartışmasıyla birlikte bu hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemenin hayata geçmesi esas olacak.

"FON ŞEYTANLARI İLE MEŞRU YATIRIMCIYI BİRBİRİNDEN AYIRT EDİYORUZ"

Siyasi çerçevesini oluşturan, siyasi iradesini ortaya koyan şey, bütün bu adımları etkili bir şekilde atarken, dediğim gibi, fon şeytanları ve fon dolandırıcıları dediğimiz bu sahtekâr ve tamahkârlarla meşru yatırımcıyı birbirinden ayırt etmek, buradaki sorunla ekonominin bütünü arasındaki ayrımı gözeten yaklaşımlara önem vermektir. Herhangi bir şekilde bunların siyasi linç kampanyasıyla insanların hedef gösterilmesi de doğru değil. Herhangi bir siyasi himayeyle herhangi bir iddianın üzerine gidilmemesi gibi bir yaklaşım da söz konusu olamaz. Hem siyasi linçe karşı olduğumuzu hem de siyasi himayeye karşı olduğumuzu net bir şekilde söylüyoruz. Bunun da yolu, adliyenin ve maliyenin çalışmaları çerçevesinde bütün gerçeğin açığa çıkmasıdır. Bu gerçeğin açığa çıkması üzerinden argümanların geliştirilmesidir. Yoksa siyasi polemik konusu yapmak üzere çeşitli şeyler çarpıtıldığı zaman mesele yanlış yerlere gidebiliyor. Bu sefer gerçekten üzerine gidilmesi gereken meselelerle ilgili enerjiler başka yerlere kaydırılmış oluyor. Ama burada bizim kararlılığımız nettir ve açıktır. Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi? Bunların hiçbirinin önemi yok. Dediğim gibi, ne siyasi inançla herhangi bir kimseyi mahkûm ettiririz ne de siyasi himayeyle herhangi bir iddiayı örtbas ettiririz. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak ve yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak.

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu. Biliyorsunuz, Irak'ın bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanımızın yıllardır verdiği bir mücadele var. Irak'ta çeşitli başbakanlarla çalıştığı başbakanlığı döneminden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın, oradaki bütün unsurların, Türk, Kürt, Türkmen, Arap ve bütün mezhep unsurlarının bir arada yaşaması, bütünsel bir Irak profilinin ortaya çıkması için neredeyse çok uzun zamana yayılan bir gayreti, çabası ve emeği var. Buradaki önemli başlıklardan bir tanesi, Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kendilerine hak ettikleri yeri bulabilmeleriydi.

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