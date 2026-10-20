Ekonomi bürokrasisinde fon depremi

Yüz binlerce yatırımcının zararına yol açan fon krizinin çözümü için gözlerin ekonomi yönetimine çevrildiği bir dönemde bürokrasiden dikkat çekici iki ayrılık kararı geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunarken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e iletti.

SPK BAŞKANI YALNIZCA 5 AY GÖREVDE KALDI

SPK Başkanı Mahmut Sütçü’den sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı geldi. Kısa süre önce hakkında soruşturma başlatılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yerine 9 Mayıs 2026 tarihinde göreve atanan Mahmut Sütçü, yalnızca 5 ay görevde kaldıktan sonra istifa kararı aldı. Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumun başındaki bu ayrılığın ardından, ekonomi yönetimindeki ikinci görev değişikliği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yaşandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek’e sunarak görevini bırakacağını bildirdi. Sütçü’nün ayrılığı sağlık gerekçesine, Çelik’in ayrılığı ise emeklilik kararına dayanırken, fon krizine yönelik çözüm görüşmeleri gündemdeki yerini koruyor.

Sorunlu fonlarda ara ödemeler başlayacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), sorunlu fonların tasfiye sürecine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Kurulun açıklamasında, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi. Toplantıda ayrıca küresel ekonomik riskler, ekonomi programının sonuçları, gençlerin ve kadınların istihdama katılımı ile yeşil ve dijital dönüşüm politikaları ele alındı.

TMSF, Tera'ya kayyum atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı. Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada şirketin yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin'in atandığı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği belirtilerek "Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır" denildi.

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