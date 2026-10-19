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Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı sağlıklı nesiller için bilimsel iş birliklerine öncülük ediyor

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı sağlıklı nesiller için bilimsel iş birliklerine öncülük ediyor

15:56, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı sağlıklı nesiller için bilimsel iş birliklerine öncülük ediyor
Zirveye, Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım da katıldı.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ev sahipliğinde, The Nutrition Society (Beslenme Derneği) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Science Summit 2026, Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, Norveç, Pakistan başta olmak üzere farklı ülkelerden ve disiplinlerden bilim insanlarını İstanbul’da buluşturdu. Çocukların sağlıklı gelişimine ilişkin küresel bilgi ve deneyimin paylaşıldığı zirvenin açılışında konuşan Vakıf Başkanı Yahya Ülker, “Bilimsel birikimimizi uluslararası iş birlikleriyle geliştirerek çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı ve bilimin toplumsal faydaya dönüşmesini desteklemeyi hedefliyoruz.” dedi.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, gıda, beslenme ve sağlık alanlarında 20 yıla yaklaşan bilimsel bilgi birikimini uluslararası iş birlikleriyle buluşturma vizyonuyla önemli bir adım attı.

The Nutrition Society (Beslenme Derneği) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Science Summit 2026, çocukların sağlıklı gelişimine ilişkin uluslararası bilimsel bilgi ve deneyimin paylaşıldığı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, Norveç ve Pakistan’ın bulunduğu farklı ülkelerden halk sağlığı uzmanları, beslenme araştırmacıları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri İstanbul Science Summit 2026’da çocukların sağlıklı gelişimini etkileyen konuları uluslararası araştırmalar ve farklı ülke deneyimleri ışığında ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in de katılımcılara hitap ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkan Yardımcısı Murat Sargın da katıldı.

Yahya Ülker: Bilimsel bilginin gerçek değeri, çocukların yaşamına sunduğu katkıyla ortaya çıkıyor

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker, çocukların sağlıklı geleceği için bilimsel kanıtların yol göstericiliğine ve bu bilgilerin günlük yaşamda karşılık bulmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı olarak global vizyonumuz doğrultusunda, çocukların beslenme hakkı ve sağlıklı gelişimi gibi tüm dünyayı ilgilendiren konularda uluslararası bilimsel diyaloğun parçası olmayı ve gelişmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Dünyanın farklı noktalarında üretilen bilgi ve deneyimi ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz İstanbul Science Summit 2026’da çocukların sağlıklı gelişimi için uluslararası uzmanların bir araya gelmesini ve ortak mesajlar verilmesini değerli buluyoruz. Bilimsel bilginin gerçek değeri, çocukların yaşamına sunduğu katkıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle bilimsel birikimin çocukların, ailelerin ve toplumların yararına kullanılmasını desteklemeli, bilginin somut çözümlere dönüşmesine hep birlikte katkı sunmalıyız.”

Vakfın uluslararası vizyonunda yeni bir adım

Çocukların yeterli ve dengeli beslenmeye, sağlıklı gelişimlerini destekleyen bir çevreye ve güvenilir bilgiye erişiminin önemini vurgulayan Yahya Ülker, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı olarak bu anlayışı global iş birlikleriyle uluslararası arenaya taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yahya Ülker şöyle devam etti:

“Çocukların sağlıklı beslenmesi, dünyanın ortak sorumluluğudur ve bu sorumluluk hepimize birlikte hareket etme görevi yüklüyor. Bunun için bilim insanlarını, uluslararası kuruluşları, eğitimcileri ve karar vericileri aynı hedef etrafında buluşturmalı, dünyanın farklı noktalarında üretilen bilimsel bilgiyi paylaşmalı, araştırmaların sonuçlarını uygulamaya taşımalı ve her çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek çözümler için birlikte çalışmalıyız. Bilimin sınırları aşan gücüne olan inancımızla İstanbul Science Summit 2026’dan dünyaya bir çağrı yapıyoruz: Çocukların sağlıklı geleceği için bilimsel bilgimizi ve deneyimimizi ortak adımlara dönüştürelim. İstanbul’dan yükselen bu çağrının uluslararası iş birliklerini güçlendirmesini ve bilginin somut çözümlere dönüşmesine katkı sunmasını diliyoruz.”

Zirve, çocukların sağlıklı geleceği için bilimsel perspektif

İngiltere, ABD, Japonya, Norveç, Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenleri, halk sağlığı uzmanlarını ve beslenme araştırmacılarını bir araya getiren İstanbul Science Summit 2026 iki gün sürecek. Zirvede; yaşamın ilk 1000 günü, emzirme, anne-çocuk sağlığı, okul yemekleri, beslenme eğitimi, gıda güvencesizliği, obeziteyle mücadele ve acil durumlarda beslenme gibi çocukların sağlıklı gelişimine yönelik kritik başlıklar; üniversitelerden ve uluslararası kuruluşlardan uzmanların katılımıyla, farklı bilimsel perspektiflerle ele alınıyor. Genel oturumlar, tematik sempozyumlar, paneller ve sözlü araştırma sunumlarının yapıldığı zirve 20 Ekim’deki etkinliklerle sona erecek. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katıldığı zirveyi gazeteciler ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü ve Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Taşkın ve Uğur Demirel de takip etti.



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