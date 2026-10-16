Anasayfa
Spor
Basketbol
Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde yeni sezon başlıyor

Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde yeni sezon başlıyor

16:02, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:04, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde yeni sezon başlıyor
Tüm karşılaşmalara girişler ücretsiz olmakla beraber TBF TV YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde 2026-2027 sezonu, 17-18-19 Ekim tarihlerinde Erkekler Kategorisi ilk pencere karşılaşmalarıyla başlayacak.

Yenilenen formatıyla düzenlenecek organizasyonda 16 takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde bulunan Ülker Altyapı Salonları’nda mücadele edecek ve tüm karşılaşmalara girişler ücretsiz olmakla beraber TBF TV YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan birinin güçlü bir altyapı olduğuna inanıyoruz. 2017 yılında, önce erkeklerle hayata geçirdiğimiz Basketbol Gençler Ligi, genç sporcularımızın üst düzey rekabet ortamında deneyim kazanmalarına, yeteneklerini sergilemelerine ve profesyonel basketbola hazırlanmalarına önemli katkılar sağlıyor. Bugün milli takımlarımızda ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok oyuncumuzun bu organizasyonda mücadele etmiş olması, Ülker Basketbol Gençler Ligi’nin Türk basketbolu açısından taşıdığı değeri ortaya koyuyor. Yeni sezonda da Ülker’in isim sponsorluğuyla yolumuza devam etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketboluna uzun yıllardır değerli katkılar sunan Ülker’in desteği, gençlerimize yönelik çalışmalarımızı daha da güçlendiriyor. Bu önemli iş birliği için Ülker ailesine teşekkür ediyor, 2026-2027 sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza, sporcularımıza ve teknik ekiplerimize başarılar diliyorum.” dedi.


Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ise yıllardır sporun ve gençlerin gelişimine destek verdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Spora desteğimizi, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkı sağlayan uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sporda gelişimin güçlü bir altyapıyla başladığına; disiplin, dayanışma ve takım ruhunun gençler için önemine inanıyoruz. Genç basketbolcuları geleceğe hazırlayan Basketbol Gençler Ligi’ne bu sezon adımızı vermekten mutluluk duyuyoruz. Maçların, markalarımızın adını taşıyan Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak olması da mutluluğumuzu artırıyor. Ülker Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolunun geleceğini desteklemeyi, genç yeteneklerin hayallerine eşlik etmeyi hedefliyoruz. Yeni sezonda tüm takımlara, sporculara ve teknik ekiplere başarılar diliyorum.”

Yeni Sezonda Yeni Format

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan 16 kulübün altyapı takımlarının yer aldığı Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi’nde, A ve B Ligi olmak üzere iki ayrı ligde mücadele edecek. Geçtiğimiz sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak.


A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için Play-Out karşılaşmalarına çıkacak.

Erkekler Kategorisinde Mücadele Edecek Takımlar:

A Ligi: Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray, Karşıyaka, TOFAŞ, Türk Telekom


B Ligi: Beşiktaş, Bursaspor, Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor, Körfez Basket, Mektebim Denizli Basket, Pizzabulls Bandırma Bordo, Trabzonspor


İlk Pencere Heyecanı 17 Ekim'de Başlıyor

Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi’nde sezonun ilk pencere karşılaşmaları, 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak.


Üç gün boyunca toplam 24 karşılaşmanın gerçekleştirileceği ilk pencerede takımlar, yeni sezonun ilk galibiyetlerini almak için parkede olacak.


Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi 1. Pencere Maç Programı


17 Ekim 2026 Cumartesi

  • 12.30 Bahçeşehir Koleji - Tofaş (Ülker Halley Salonu C1)
  • 12.30 Bursaspor Basketbol - Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 12.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)
  • 15.00 Çayırova Belediyesi - Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Halley Salonu C1)
  • 15.00 Fenerbahçe Tarfin - Karşıyaka (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 15.00 Esenler Erokspor - Mektebim Denizli Basket (Ülker Çizi Salonu C3)
  • 17.30 Türk Telekom - Aliağa Petkim Spor (Ülker Halley Salonu C1)
  • 17.30 Anadolu Efes - Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

18 Ekim 2026 Pazar

  • 12.30 Körfez Basket - Çayırova Belediyesi (Ülker Halley Salonu (C1)
  • 12.30 Karşıyaka - Türk Telekom (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 12.30 Mektebim Denizli Basket - Trabzonspor (Ülker Çizi Salonu C3)
  • 15.00 Beşiktaş - Esenler Erokspor (Ülker Halley Salonu C1)
  • 15.00 Tofaş - Anadolu Efes (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 15.00 Pizzabulls Bordo Bandırma - Bursaspor Basketbol (Ülker Çizi Salonu C3)
  • 17.30 Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Tarfin (Ülker Halley Salonu C1)
  • 17.30 Galatasaray - Bahçeşehir Koleji (Ülker Go Ahead Salonu C2)

19 Ekim 2026 Pazartesi

  • 12.30 Çayırova Belediyesi - Mektebim Denizli Basket (Ülker Halley Salonu C1)
  • 12.30 Trabzonspor - Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 15.00 Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka (Ülker Halley Salonu C1)
  • 15.00 Türk Telekom - Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 15.00 Esenler Erokspor - Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Çizi Salonu C3)
  • 17.30 Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor (Ülker Halley Salonu C1)
  • 17.30 Fenerbahçe Tarfin - Tofaş (Ülker Go Ahead Salonu C2)
  • 17.30 Bursaspor Basketbol - Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)

Ülker Basketbol Gençler Ligi Kızlar Kategorisi’nde ise yeni sezon 27-28-29 Kasım tarihlerinde Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.


2017 yılında genç basketbolcuların gelişimine katkı sağlamak ve Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Basketbol Gençler Ligi, yeni sezonda Ülker sponsorluğunda geleceğin yıldız adaylarını bir araya getirecek.



EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu
Spor
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon ile yollar ayrıldı
Spor
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon ile yollar ayrıldı
EuroLeague'de 6. hafta: Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih
Spor
EuroLeague'de 6. hafta: Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih
Beşiktaş Euroleague'de 3'üncü galibiyeti istiyor: Rakip Hapoel IBI
Spor
Beşiktaş Euroleague'de 3'üncü galibiyeti istiyor: Rakip Hapoel IBI
Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Zalgiris
Spor
Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Zalgiris

Başlıklar :ülker basketbol gençler ligitürkiye basketbol federasyonutbf
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026