Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde yeni sezon başlıyor

Yenilenen formatıyla düzenlenecek organizasyonda 16 takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde bulunan Ülker Altyapı Salonları’nda mücadele edecek ve tüm karşılaşmalara girişler ücretsiz olmakla beraber TBF TV YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan birinin güçlü bir altyapı olduğuna inanıyoruz. 2017 yılında, önce erkeklerle hayata geçirdiğimiz Basketbol Gençler Ligi, genç sporcularımızın üst düzey rekabet ortamında deneyim kazanmalarına, yeteneklerini sergilemelerine ve profesyonel basketbola hazırlanmalarına önemli katkılar sağlıyor. Bugün milli takımlarımızda ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok oyuncumuzun bu organizasyonda mücadele etmiş olması, Ülker Basketbol Gençler Ligi’nin Türk basketbolu açısından taşıdığı değeri ortaya koyuyor. Yeni sezonda da Ülker’in isim sponsorluğuyla yolumuza devam etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketboluna uzun yıllardır değerli katkılar sunan Ülker’in desteği, gençlerimize yönelik çalışmalarımızı daha da güçlendiriyor. Bu önemli iş birliği için Ülker ailesine teşekkür ediyor, 2026-2027 sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza, sporcularımıza ve teknik ekiplerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ise yıllardır sporun ve gençlerin gelişimine destek verdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Spora desteğimizi, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkı sağlayan uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sporda gelişimin güçlü bir altyapıyla başladığına; disiplin, dayanışma ve takım ruhunun gençler için önemine inanıyoruz. Genç basketbolcuları geleceğe hazırlayan Basketbol Gençler Ligi’ne bu sezon adımızı vermekten mutluluk duyuyoruz. Maçların, markalarımızın adını taşıyan Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak olması da mutluluğumuzu artırıyor. Ülker Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolunun geleceğini desteklemeyi, genç yeteneklerin hayallerine eşlik etmeyi hedefliyoruz. Yeni sezonda tüm takımlara, sporculara ve teknik ekiplere başarılar diliyorum.”

Yeni Sezonda Yeni Format

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan 16 kulübün altyapı takımlarının yer aldığı Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi’nde, A ve B Ligi olmak üzere iki ayrı ligde mücadele edecek. Geçtiğimiz sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak.

A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için Play-Out karşılaşmalarına çıkacak.

Erkekler Kategorisinde Mücadele Edecek Takımlar:

A Ligi: Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray, Karşıyaka, TOFAŞ, Türk Telekom

B Ligi: Beşiktaş, Bursaspor, Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor, Körfez Basket, Mektebim Denizli Basket, Pizzabulls Bandırma Bordo, Trabzonspor

İlk Pencere Heyecanı 17 Ekim'de Başlıyor

Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi’nde sezonun ilk pencere karşılaşmaları, 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak.

Üç gün boyunca toplam 24 karşılaşmanın gerçekleştirileceği ilk pencerede takımlar, yeni sezonun ilk galibiyetlerini almak için parkede olacak.

Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi 1. Pencere Maç Programı

17 Ekim 2026 Cumartesi

12.30 Bahçeşehir Koleji - Tofaş (Ülker Halley Salonu C1)

12.30 Bursaspor Basketbol - Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)

12.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)

15.00 Çayırova Belediyesi - Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Halley Salonu C1)

15.00 Fenerbahçe Tarfin - Karşıyaka (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Esenler Erokspor - Mektebim Denizli Basket (Ülker Çizi Salonu C3)

17.30 Türk Telekom - Aliağa Petkim Spor (Ülker Halley Salonu C1)

17.30 Anadolu Efes - Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

18 Ekim 2026 Pazar

12.30 Körfez Basket - Çayırova Belediyesi (Ülker Halley Salonu (C1)

12.30 Karşıyaka - Türk Telekom (Ülker Go Ahead Salonu C2)

12.30 Mektebim Denizli Basket - Trabzonspor (Ülker Çizi Salonu C3)

15.00 Beşiktaş - Esenler Erokspor (Ülker Halley Salonu C1)

15.00 Tofaş - Anadolu Efes (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Pizzabulls Bordo Bandırma - Bursaspor Basketbol (Ülker Çizi Salonu C3)

17.30 Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Tarfin (Ülker Halley Salonu C1)

17.30 Galatasaray - Bahçeşehir Koleji (Ülker Go Ahead Salonu C2)

19 Ekim 2026 Pazartesi

12.30 Çayırova Belediyesi - Mektebim Denizli Basket (Ülker Halley Salonu C1)

12.30 Trabzonspor - Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka (Ülker Halley Salonu C1)

15.00 Türk Telekom - Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Esenler Erokspor - Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Çizi Salonu C3)

17.30 Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor (Ülker Halley Salonu C1)

17.30 Fenerbahçe Tarfin - Tofaş (Ülker Go Ahead Salonu C2)

17.30 Bursaspor Basketbol - Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)

Ülker Basketbol Gençler Ligi Kızlar Kategorisi’nde ise yeni sezon 27-28-29 Kasım tarihlerinde Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

2017 yılında genç basketbolcuların gelişimine katkı sağlamak ve Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Basketbol Gençler Ligi, yeni sezonda Ülker sponsorluğunda geleceğin yıldız adaylarını bir araya getirecek.

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