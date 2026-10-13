Beşiktaş Euroleague'de 3'üncü galibiyeti istiyor: Rakip Hapoel IBI

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak.

Müsabaka İsrail ekibinin ev sahipliğinde Sofya'da oynanacak. Arena 8888 Sofya'daki karşılaşma saat 19.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 4 haftayı 2'şer galibiyet ve 2'şer yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip son maçında İspanyol takımı Baskonia'yı 92-84 yenerek 7. sıraya yükseldi. İsrail takımı ise bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 93-82 yenildi ve 11. sırada yer aldı.

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