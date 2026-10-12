Beşiktaş - Kocaelispor maçı sonrası flaş gelişme: Tutuklama talebiyle sevk edildi
16:12, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:40, 12/10/2026, Pazartesi
AA
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları, Show'un attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
Beşiktaş-Kocaelispor müsabakasında Kocaelispor'un golünün ardından futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye plastik bardak attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.S. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanan müsabakada Kocaelispor'un gol atmasının ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağının atılması üzerine harekete geçti.
Pet su bardağı attığı belirlenen şüpheli E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce gözaltına alınmasının ardından şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Spor
Kocaelispor'dan bir paylaşım daha: Beşiktaş'a gündem olan yanıt
Spor
Beşiktaş iç sahada coşuyor
Başlıklar :BeşiktaşKocaelisporSüper Lig