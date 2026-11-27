Orkun Kökçü, "Onun için Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızdaki şey çok güçlü bence. Onun parlamasını istiyorum, o da aynısını istiyor. Benim için golü hazırladı. Teşekkür ederim ona. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.



