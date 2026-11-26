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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Doğan Alemdar, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda Batum'da yaşanan olaylara değindi. Siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesini kabul edilemez olarak nitelendiren milli kaleci, taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Taraftarlarla bir araya geldiklerinde yaşadıklarını kendilerinden dinlediklerini belirten Doğan Alemdar, Türkiye'den gelen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

"TARAFTARIMIZA YAPILAN MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Batum'da yaşanan olaylarla ilgili konuşan Doğan Alemdar, "Taraftarımıza değinmek istiyorum. Onların yaşadığı muamele kabul edilebilir değil! Onların yanlarına gittiğimizde yaşadıklarını anlattılar ve bu kabul edilebilir değil bence! Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm Türkiye'nin desteğini hissettik. Teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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"İKİNCİ YARIDA İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNADIK"

Karşılaşmanın futbol bölümünü de değerlendiren milli kaleci, Beşiktaş'ın ilk yarıda istediği performansı ortaya koyamadığını ancak ikinci devrede daha iyi oynadığını söyledi.

Doğan Alemdar, "Sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bence ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarıda bunu yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

"HEP ÇALIŞARAK BİR YERLERE GELDİM"

Kendi performansıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Alemdar, başarının arkasında çalışmanın bulunduğunu dile getirdi.

Milli kaleci, "Performansıma gelirsek, elimden geldiğince arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Şu ana kadar hep çalışarak bir yerlere geldim. Başarısız olsam da hep çalıştım. Çalışmaya inanıyorum. Bunların sonucunu çalışmaya bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

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ANNESİNİN MAÇ ÖNCESİ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Açıklamalarının sonunda annesinin maç öncesinde kendisiyle paylaştığı hislerden de bahseden Doğan Alemdar, sözlerini duygusal ifadelerle tamamladı.

Alemdar, "Evde annem maçtan önce hislerini paylaşmıştı. Onu çok seviyorum, benim için çok değerli. Hissetmiş olabilir. Belki de hissetmiş de olabilir. İyi hisleri olduğunu söylemişti. Buradan selam söylüyorum. Onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.

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