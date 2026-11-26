Kayserispor, TRENDYOL 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Metro Holding Kayserispor, 11 yıl sonra küme düştüğü 1'inci Lig'de 2026-27 sezonunda mücadele ediyor.
Ligde ikinci sırada yer alıyor
İlk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan, şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar, ligde 33 puanla ikinci sırada yer aldı.
Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında SMS Grup Sarıyer'i konuk eden ve 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılara, zorlu mücadele sonrasında 2 gün izin verildi.
İç Anadolu ekibi, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'de oynayacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına salı günü kulüp tesislerinde toplanarak yaptığı antrenmanla başladı.
Recep Mamur Tesisleri'nde antrenman yapıldı
Sarı-kırmızılı takım, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla da devam etti.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
İç Anadolu ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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