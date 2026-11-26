UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda CSKA Sofya’ya konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. CSKA Sofya - Trabzonspor maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı haberimizde.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci karşılaşmasında ise sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0'lık skorla geçti. Son olarak Alman ekibi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen Trabzonspor'un 6 puanı bulunuyor.
Ev sahibi CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde etti. Bulgar ekibi, Monaco ve Panathinaikos'a 2-1'lik skorla mağlup olurken, Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı.
CSKA Sofya maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor, tarihinde ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya gelecek. Thomas Reis'in ekibi, ayrıca Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 12. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 11 maçın 3'ünü kazanan Karadeniz ekibi, dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 15 gol gördü.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Öte yandan Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR CANLI İZLE
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