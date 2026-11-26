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Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması, Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı, tüm resmi prosedürler yerine getirilmiş oldu.

İki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları 36 temel coğrafi koordinat noktasıyla belirlendi, koordinatlar eşit dağıtıldı.

Anlaşmadan rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu, yaşananları tanımadığını belirten bir karar aldı.

Türkiye'den AP'nin Libya kararına tepki

Bakanlık tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Bu durumun AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konulduğu ifade edildi.

"Uluslararası hukuku hiçe sayan siyasi kararlar beyhude"

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun üye ülkeler arasındaki dayanışma gerekçesiyle uluslararası hukuku göz ardı ederek siyasi saiklerle kararlar almasının beyhude bir çaba olduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasının ancak diyalog, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlarla mümkün olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, AB yetkililerine de bu doğrultuda tutum benimseme çağrısı yapıldı.

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